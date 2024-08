„Bierpartei wöhln“: Wlazny enthüllt Wahlplakate am Grazer Hauptbahnhof

Veröffentlicht am 27. August 2024, 14:50 / ©Fotomontage 5 Minuten/Die Bierpartei/Siegfried Leitner

Bei der heurigen Nationalratswahl kann man erstmals die Bierpartei wählen. Die Partei rund um den Wiener Sänger und Arzt Dominik Wlazny schaffte es in Rekordzeit, die notwendigen Unterstützungserklärungen zu sammeln, um einen Fixplatz auf dem Wahlzettel zu bekommen. Nun startet die neue Kleinpartei in den Wahlkampf.

Menü der Bierpartei am Grazer Hauptbahnhof enthüllt

Gestern wurde im Beisein von Wlazny auf dem Grazer Hauptbahnhof ein Dreieckständer mit drei Wahlplakaten aufgestellt. Die Botschaften sind klar: „Bierpartei wöhln“ und „Eine Partei ohne Politiker“ ist in großen Lettern auf den extra für die Steiermark angefertigten Plakaten zu lesen. Für das dritte Plakat braucht man gute Augen – oder gar eine Lupe: Ganz im dichten Geiste der Bierpartei wurde unter dem Titel „Unser Menü“ das gesamte Parteiprogramm abgedruckt. Laut ORF-Bericht gab Dominik Wlazny im Zuge der Plakatenthüllung bekannt, dass diese drei Wahlplakate am Grazer Hauptbahnhof die einzigen in der gesamten Steiermark bleiben würden. Man habe einerseits kein Geld für großangelegte Plakatkampagnen, andererseits wolle die Bierpartei nicht das ganze Land mit Plakaten zupflastern.

Wahltermine der Bierpartei in der Steiermark

Wer sich ein genaueres Bild vom Programm und den steirischen Kandidaten der Bierpartei machen will, kann das in der Steiermark an vier Terminen Ende August und im September tun:

Stammtisch am 30. August um 18 Uhr, Café Castello in Feldbach, mit Kandidatin Katharina Haring und Kandidat Christoph Haring

in Feldbach, mit Kandidatin Katharina Haring und Kandidat Christoph Haring Stammtisch am 6. September um 18 Uhr , Gasthaus Roschitz in Graz, mit Kandidatinnen Eva Loigge und Katharina Haring und Kandidat Christoph Haring

in Graz, mit Kandidatinnen Eva Loigge und Katharina Haring und Kandidat Christoph Haring Stammtisch am 12. September um 18 Uhr , Segafredo Espresso in Bruck an der Mur, mit Kandidatinnen Eva Loigge und Katharina Haring und Kandidat Christoph Haring

in Bruck an der Mur, mit Kandidatinnen Eva Loigge und Katharina Haring und Kandidat Christoph Haring Stammtisch am 29. September um 18 Uhr, Segafredo Espresso in Bruck an der Mur

