Tipp aus Deutschland: Drei Teenager teilten IS-Propaganda

Veröffentlicht am 27. August 2024, 15:08 / ©LPD NÖ/LSE NÖ

Drei Hausdurchsuchungen wurden bisher in Niederösterreich bereits angeordnet und Beweismittel sichergestellt. Alle drei Beschuldigte stehen dabei im Verdacht, den islamischen Staat (IS) durch das Teilen von IS-Propaganda zu unterstützen, wie die Polizei nun berichtet.

19-Jährige hat Propagandamaterial anderen zugänglich gemacht

Bei den drei Verdächtigen handelt es sich um eine 19-jährige Russin, die in St. Pölten wohnt, um einen 16-jährigen Österreicher aus dem Bezirk Tulln und um einen 17-jährigen Österreicher, ebenfalls aus dem Bezirk Tulln. Die drei sind verdächtigt, auf „TikTok“ und „Instagram“ IS-Videos bzw. -Propaganda gepostet zu haben. Die 19-Jährige steht dabei im Verdacht, das Propagandamaterial anderen zugänglich gemacht und danach getrachtet zu haben, die Ideologie des IS zu verbreiten. Aktuell ist sie in Tschetschenien auf Urlaub, bei der Hausdurchsuchung wurde sie nicht angetroffen.

16-Jähriger hat mehr als 1.500 Follower auf Instagram

Der 16-Jährige hat auf „TikTok“ mehr als 500 und auf Instagram mehr als 1.500 Follower. Er hat mehrfach Videos geteilt, in denen unter anderem Kämpfer auf einem Motorrad und IS-Flaggen zu sehen sind. Über Anraten seiner Eltern verweigert er bisher Auskünfte. Bei der Hausdurchsuchung wurde ein Mobiltelefon sichergestellt.

Deutsches Bundeskriminalamt gibt Österreich Tipp

Der 17-Jährige ist, wie das LSE NÖ erklärt, ebenfalls zum Islam konvertiert und hat auf Instagram 900 Follower. Bei der Hausdurchsuchung wurden zwei Handys, ein Schlagring und ein Springmesser sichergestellt und ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. In allen drei Fälle wurde das LSE NÖ über Wege der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) vom Bundeskriminalamt Deutschland nach dort durchgeführten Internetrecherchen informiert. Die drei Beschuldigten stehen nach jetzigem Ermittlungsstand nicht im Zusammenhang. Die Ermittlungsergebnisse wurden der Staatsanwaltschaft St. Pölten angezeigt.