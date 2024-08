Kroatien-Urlauber aufgepasst: Große Änderung bahnt sich an

Veröffentlicht am 27. August 2024, 15:49 / ©Ma_Frank / pixabay

Kroatien ist eines der beliebtesten Urlaubsziele der Österreicher. Lediglich die Mautstationen, an denen man Geld für die Befahrung der Autobahnen bezahlen muss, sind vielen wohl ein Dorn im Auge. Vor allem im Hin- und Rückreiseverkehr staut es sich vor diesen oft minutenlang, an ein beschwerdefreies Durchfahren ist oft gar nicht zu denken. Doch die Stationen sollen schon bald der Vergangenheit angehören, wie der „Allgemeine Deutsche Automobil-Club“ (ADAC) erklärt.

Wie wird man die mögliche neue Maut in Kroatien bezahlen?

Mit 2025 plant die Regierung des beliebten Urlaubslandes nämlich die Einführung eines schrankenlosen Bezahlsystems. Bisher bekannt ist, dass man mit der Einführung des neuen Systems wohl zwischen zwei Arten der Bezahlung wählen darf: einer E-Vignette oder einer im Fahrzeug installierten Mautbox, die man vorab erwerben muss. Die Vignette soll man auch online kaufen können.

Zwei Möglichkeiten bei neuer, kroatischer Maut: E-Vignette – sie soll auch online erworben werden können

– sie soll auch online erworben werden können Mautbox – LKW brauchen sie zwingend, Mautbox muss ebenfalls erworben werden

Was ist bei der möglichen neuen Maut in Kroatien noch nicht bekannt?

Noch unbekannt ist jedenfalls, ob man künftig in Kroatien weiterhin streckenabhängig die Autobahnmaut verrichten wird müssen oder ob es eine pauschale Nutzungsgebühr geben wird. Neben Urlaubern, die deutlich profitieren würden, haben davon natürlich auch alle kroatischen Staatsbürger was davon. Laut letzten Informationen soll das System 2025 starten.

Warst du dieses Jahr schon auf Urlaub? Ja, schon mehrmals Ja, ein Mal Nein und hab ich auch nicht vor Nein, aber es ist noch ein Urlaub geplant Ich würde gerne, kann aber nicht Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Italien-Urlauber bekommt hohe Strafe

Während sich die Kroatien-Urlauber also eventuell auf die Umstellung des Mautsystems freuen können, hat ein Italien-Urlauber einen unerfreulichen Brief bekommen. In diesem steht, dass er 420 Euro bezahlen muss – eine Strafe als Überbleibsel von seinem Mittelmeer-Urlaub. Mehr dazu hier: Österreicher bekommt 420 Euro-Strafe nach Italien-Urlaub.