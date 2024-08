69-Jähriger kracht mit Auto erst gegen Baum, dann landet es am Dach

Veröffentlicht am 27. August 2024, 16:11 / ©RK/ Trummer

Es war gegen 16.20 Uhr als ein 69-jähriger Österreicher mit seinem Auto auf der B175 von Kufstein kommend in Richtung Ebbs aus unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn abkam. Mit der rechten vorderen Seite krachte er daraufhin gegen einen Baum, überschlug sich und kam am Dach liegend auf der Gegenfahrbahn zum Stillstand. Ein Zeuge setzte daraufhin die Rettungskette in Gang.

69-Jähriger konnte sich selbst befreien

„Der 69-Jährige konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Nach erfolgter Erstversorgung wurde der Mann mit der Rettung in das Krankenhaus nach Kufstein eingeliefert“, erklärt die Polizei nun. Er hat Verletzungen im Bereich des Oberkörpers und Kopfes erlitten, die B175 war im Bereich der Unfallstelle für die Dauer der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten von 16.35 bis 17.45 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.