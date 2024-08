Betrugswelle „überrollt“ Tirol: Das rät nun die Polizei

Aktuell geben sich Betrüger am Telefon in Tirol in den Bezirken Innsbruck und Innsbruck-Land wieder vermehrt als Polizisten oder Kriminalbeamte aus.

Aktuell geben sich Betrüger am Telefon in Tirol in den Bezirken Innsbruck und Innsbruck-Land wieder vermehrt als Polizisten oder Kriminalbeamte aus.

Veröffentlicht am 27. August 2024, 17:00 / ©Pexels / Karolina Grabowska

Wie die Polizei am heutigen Dienstag, 27. August, erklärt, überrollt aktuell eine Anruf-Betrugswelle regelrecht die Bezirke Innsbruck und Innsbruck-Land. „Betrüger geben sich am Telefon als Polizisten oder Kriminalbeamte aus und versuchen Bargeld und Wertsachen herauszulocken“, so die Polizei. „Schützen Sie sich und warnen Sie Ihre Angehörigen.“

Wurdest du schon einmal Opfer eines Betruges? Ja leider Nein Betrüger haben mich kontaktiert, aber ich bin nicht darauf reingefallen Nein, aber ich kenne jemanden der betrogen wurde Sag ich nicht Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Das ist zu beachten

Die Beamten erklären nun, dass die echte Polizei einen nicht anrufen und Geld fordern würde. Zudem würde man nie nach dem Vermögen fragen oder dieses gar sicherstellen wollen. Außerdem würde die echte Polizei nicht zu einem nach Hause kommen, um das Vermögen mitzunehmen. Zu beachten sei ebenfalls, dass die Betrüger am Telefon sagen, dass ein „Polizist“ in Zivilkleidung die Wertsachen abholen komme. Das Gespräch versuchen die Betrüger zudem in die Länge zu ziehen und einen zu verwirren.