Völkermarkter Firma schlitterte in die Insolvenz

Betrieben wird in dem Unternehmen die Produktion von PVC-Schläuchen (für Lebensmittel, Säfte, Pharma etc.). Es liegen dem KSV1870 derzeit noch keine genauen Informationen über das Vermögen und die Schulden vor, heißt es. Ab sofort können Gläubigerforderungen bis zum 23. September 2024 (gerichtliche Anmeldefrist) über den KSV1870 angemeldet werden. Zur Insolvenzverwalterin wurde Mag. Kornelia Kaltenhauser, Rechtsanwältin in Klagenfurt,

bestellt. Die erste Gläubigerversammlung, Berichts- und Prüfungstagsatzung findet am

7. Oktober 2024 statt.