Honig für den guten Zweck: Bienenzuchtverein Klagenfurt spendet wieder

Vertreter des Bienenzuchtverein Klagenfurt mit SOMA-Leiterin Theres Leber und Sozialreferent Bürgermeister Christian Scheider gemeinsam am Markt.

2013 erhielt der Bienenzuchtverein Klagenfurt zehn Bienenstöcke von der Stadt Klagenfurt und revanchiert sich seither mit den Spenden für den Sozialmarkt. „Ein herzliches Dankeschön an den Bienenzuchtverein für die Spende. Damit können wir jenen Bürgerinnen und Bürgern ein hervorragendes regionales Produkt aus Klagenfurt anbieten, die es sich sonst nicht leisten können“, so bedankt sich Sozialreferent Bürgermeister Christian Scheider. Heuer sind es zehn Kilo Honig, direkt vom Kreuzbergl, welche den Bürgern am Sozialmarkt in der Priesterhausgasse zur Verfügung standen.