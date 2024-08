Nach Unfallalarm: Vermisster Demenzkranker verletzt in Bach gefunden

Am 26. August 2024 gegen 23.30 Uhr zeigte ein Seniorenheim in Stadl an der Mur im Bezirk Murau bei der Polizei an, dass ein 68-jähriger Demenzkranker abgängig sei. Eine örtliche Nachschau am Areal des Seniorenheimes verlief negativ. Ebenso blieb eine örtliche Fahndung auch aufgrund der Dunkelheit ergebnislos.

Großangelegte Suchaktion am Dienstag

Heute wurde eine großangelegte Suchaktion in Stadl an der Mur gestartet. Dabei waren Polizeistreifen, eine Diensthundestreife, die alpine Einsatzgruppe der Polizei, eine Polizeidrohne und sieben Feuerwehren (Ramingstein, Predlitz, Einach, Stadl an der Mur, St. Georgen am Kreischberg, Niederwölz und Katsch) im Einsatz. Ebenso rückte die Bergrettung mit 21 Kräften aus.

Vermeintlicher Motorradunfall führt zu Vermisstem

Zu Mittag wurde die Polizei Stadl an der Mur über die Landesleitzentrale von einem vermeintlichen Motorradunfall in Kenntnis gesetzt. Beim Eintreffen konnte die Streife jedoch keinen Unfall feststellen. Stattdessen fanden die Polizisten den Abgängen im Turrachbach sitzend vor. Der Mann war desorientiert, unterkühlt und wies eine Kopfverletzung auf. Nach der erfolgten Erstversorgung wurde der 68-Jährige in das LKH Tamsweg eingeliefert.