Schläger ließen Brüderpaar schwer verletzt im Wald zurück

Zwei Brüder wurden Ende März in einem Waldstück zusammengeschlagen. Nun konnten die Täter ausgeforscht werden.

Veröffentlicht am 27. August 2024, 17:25 / ©Montage: fotolia/ Pixabay

Es ist schon einige Monate her, genauer gesagt ist es am 31. März dieses Jahres geschehen. Ein türkisches Brüderpaar (27 und 40 Jahre alt) aus dem Bezirk Ried wurden in einem abgelegenen Waldstück Opfer eines schweren und brutalen Überfalls. Wie nun seitens der Polizei bekanntgegeben, wurden vier Tatverdächtige im Alter von 23, 24, 28 und 31 Jahren ausgeforscht.

Brüder wurden schwer verletzt zurückgelassen

Zwei der vier positionierten sich im Wald, während die beiden anderen Tatverdächtigen im Fahrzeug der Opfer zum Tatort mitfuhren. Dort angekommen, sind alle vier mit großer Gewalt gegen die beiden Brüder vorgegangen. Bereits während der Fahrt wurden die beiden mit einer Schreckschusspistole bedroht, daraufhin im Waldstück mit Holzschlagstöcken angegriffen und schließlich schwer verletzt zurückgelassen. Täter und Opfer sollen sich bereits vor der Tat gekannt haben.

Treffen mit Drogendealer als Vorwand

Der 24-Jährige, als Haupttäter, hat die Opfer für seine persönlichen Probleme verantwortlich gemacht. Nach den bisherigen Ermittlungen wurden die beiden Brüder unter dem Vorwand eines Treffens mit einem Drogendealer in das abgelegene Waldstück gelockt. Während sie die beiden angriffen, drohten die Täter ihnen auch noch mit dem Tod, wobei diese Drohungen durch das Abfeuern von Schüssen noch untermauert wurden.

Brüdern wurden Telefone und Autoschlüssel gestohlen

Nach dem Angriff stahlen sie den Brüdern noch die Handys sowie den Autoschlüssel. Trotz ihrer erheblichen Verletzungen konnten die beiden einen Ersatzschlüssel im Auto finden und selbstständig ins Krankenhaus fahren. Beide Opfer mussten dort stationär behandelt werden. Sowohl die Opfer als auch der 24-Jährige sollen zum Zeitpunkt der Auseinandersetzung unter dem Einfluss von Crystal Meth gestanden sein.

Zahlreiche Anzeigen für Tatverdächtige und Opfer

Die Beschuldigten wurden nun wegen Verdachts auf absichtliche schwere Körperverletzung, gefährliche Drohung, schwere Nötigung, Diebstahl, Imstichlassen eines Verletzten sowie Unterlassung der Hilfeleistung bei der Staatsanwaltschaft Ried zur Anzeige gebracht. Der 24-jährige Beschuldigte wird zusätzlich wegen Verdachts auf Veruntreuung und Verstößen gegen das Suchtmittelgesetz angezeigt. Auch die Opfer werden wegen Verstoßes gegen das Suchtmittelgesetz angezeigt.