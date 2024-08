Schockierende Zahlen: Steiermark bei Kinderbetreuung doppeltes Schlusslicht

Nicht nur in Graz, sondern in der gesamten Steiermark zeigen sich rückläufige Entwicklungen bei der Kinderbetreuung.

Familienministerin Susanne Raab (ÖVP) hat am heutigen Dienstag gemeinsam mit dem Generaldirektor der Statistik Austria, Tobias Thomas, den neuen Kinderbetreuungsmonitor mit den aktuellen Zahlen für das Kindergartenjahr 2023/24 präsentiert.

Steiermark als doppeltes Schlusslicht

Während in Österreich insgesamt ein positiver Trend zu erkennen sei, ist die Steiermark doppeltes Schlusslicht in Bezug auf Bildung und Betreuung der Kleinsten: Während 2018 noch 48 Prozent der Krippen in der Steiermark den VIF-Kriterien (Vereinbarkeit von Familie und Beruf) entsprach und damit mit dem Berufsleben vereinbar waren, sind es 2023/24 nur mehr 38,1 Prozent. Auch in der direkten Nachbarschaft schneidet die Steiermark vergleichsweise schlecht ab. In Kärnten ermöglichen beispielsweise 72,1 Prozent der Krippen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ähnlich trist sieht es in den Kindergärten aus: Während im Burgenland 74,1 Prozent der Kindergärten vereinbar mit Familie und Beruf sind, sind es in der Steiermark lediglich 46 Prozent.

Rückläufige Entwicklung der VIF-konformen Betreuungsmöglichkeiten in Graz

Auch in Graz zeigt sich ein besorgniserregendes Bild: Der Anteil der null- bis zweijährigen Kinder in VIF-konformen Einrichtungen im Bezirk Graz (Stadt) zeigt seit 2018 eine rückläufige Entwicklung, mit einem signifikanten Rückgang auf 61,2 Prozent im Jahr 2022. Zwar stieg die Quote 2023 leicht auf 63,5 Prozent, bleibt jedoch deutlich hinter den Höchstwerten von 2019 (66,1 Prozent) zurück. Noch dramatischer ist die Situation bei den drei- bis fünfjährigen Kindern, wo die Betreuungsquote in VIF-konformen Einrichtungen von 72,4 Prozent im Jahr 2018 auf nur noch 59,6 Prozent im Jahr 2023 gefallen ist.

NEOS kritisieren die Entwicklungen

„Die Zahlen lügen nicht: Während der Ausbau der Kinderbetreuung in vielen Regionen Österreichs voranschreitet, fällt Graz immer weiter zurück“, warnt Philipp Pointner, Fraktionsvorsitzender der Grazer NEOS. Pointner stellt diesbezüglich auch konkrete Forderungen an die Grazer Stadtregierung: „Die Kahr-Regierung muss die Verantwortung für diese Entwicklung übernehmen und endlich handeln. Die Stadt muss jedem Kind einen Fixplatz in einem Kindergarten oder einer Kinderkrippe garantieren. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie darf nicht länger ein Traum vieler Eltern bleiben.“ Auch NEOS-Klubobmann Niko Swatek kritisiert die Situation in der Steiermark und fordert einen Ausbau des Betreuungsangebots: „Die Steiermark hat massiven Aufholbedarf. Wir brauchen mehr Angebot und vor allem auch attraktivere Öffnungszeiten – auch in den Ferien. Nur so können wir eine optimale Betreuungssicherheit für Eltern und die beste Bildung für Kinder garantieren.“