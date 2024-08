Bewaffneter BankÃ¼berfall in Tirol: So sieht der TatverdÃ¤chtige aus

Am sp√§ten Vormittag ist heute ein T√§ter mit einer Faustfeuerwaffe bewaffnet in eine Bank in Mieders (Bezirk Innsbruck-Land) gest√ľrmt und hat die dortige Bank √ľberfallen. Danach ist er in unbekannte Richtung gefl√ľchtet. Die Folge war eine Alarmfahndung unter der Beteiligung des Polizeihubschraubers und der Sondereinheit Cobra – wir berichteten. Nun ver√∂ffentlichte die Polizei auch ein Foto des mutma√ülichen T√§ters, in der Hand h√§lt er dabei eindeutig eine Waffe.

¬©LPD Tirol So sieht der T√§ter des bewaffneten Bank√ľberfalls in Tirol aus.

Das hatte der Tatverdächtige an

Der Bewaffnete wird auf 30 bis 40 Jahre geschätzt und soll in deutscher Sprache mit ausländischem Akzent Bargeld gefordert haben. Er soll rund 1,70 bis 1,75 groß und von normaler Statur sein. Zudem hat er eine blaue Kapuzenjacke, eine dunkelgraue Hose, eine schwarze FFP2-Maske und Einweghandschuhe getragen. Die Höhe der Beute ist weiterhin unbekannt.