Bogdan Grad vor dem Durchbruch: Kampf um MMA-Profivertrag in Las Vegas

Der Grazer Mixed-Martial-Arts(MMA)-Kämpfer Bogdan Grad steht vor dem wohl größten Kampf seiner bisherigen Karriere. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch tritt er im Rahmen der „Dana White’s Contenders Series“ in Las Vegas gegen Michael Aswell, genannt „Texas Kid“, an. Geht er aus dem Kampf als Sieger hervor, winkt ihm als Belohnung ein Vertrag in der größten MMA-Kampfliga der Welt, der Organisation „Ultimate Fighting Championship“ (UFC). Wer sich den Kampf ansehen möchte, muss heute ein wenig länger aufbleiben: Gestartet wird um 2 Uhr in der Früh österreichischer Zeit.