Gleich zwei Mal: Eurofighter donnern über Wolfgangsee

Sowohl morgen Vormittag, gegen 11.15 Uhr, als auch am Samstag gegen 16.15 Uhr werden Eurofighter im Tiefflug über den Wolfgangsee (an der Grenze zwischen Salzburg und Oberösterreich) donnern. In knapp 300 Metern Höhe sollen dabei Flugmanöver trainiert werden, wie es in Medienberichten heißt. Dabei soll es je zwei Überflüge pro Termin geben – einmal schnell und einmal langsam.

Werbung für die „Airpower 24“

Vor allem die Überflüge am Samstag dienen der Werbung für die „Airpower 24“, die zwischen 6. und 9. September in Zeltweg stattfinden wird. Eine ähnliche Werbeaktion gab es dazu bereits vor zwei Jahren, im Jahr 2022. Auch damals ist man zu Werbezwecken über den Wolfgangsee gedonnert.