Überraschung zum 101. Geburtstag: Jubilarin Maria Fuchs feiert

Veröffentlicht am 27. August 2024, 18:23 / ©StadtKommunikation / Wajand

Fuchs ist gelernte Stenographin und in Bayern geboren und aufgewachsen. Wegen der Liebe kam sie nach Klagenfurt und lebt seit 2019 im Generationenpark Welzenegg Wie Daham. Sie hat drei Enkel und zwei Urenkel und ist immer noch fit. Sie genießt die Gesellschaft und die Gespräche mit anderen. „Maria Fuchs ist eine gesellige Frau und es hat mir große Freude bereitet, dass ich sie an diesem besonderen Tag überraschen konnte. Ich gratuliere ganz herzlich zum 101. Geburtstag und wünsche weiterhin alles Gute, viel Glück und Gesundheit“, so Bürgermeister Christian Scheider, welcher die Jubilarin mit einem Obstkorb und einem Geburtstagsbrief überraschte.