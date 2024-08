Kreuzungscrash: Vier Verletzte nach Kollision in Kirchberg an der Raab

Ein 76-Jähriger lenkte heute Nachmittag seinen Pkw in Kirchberg an der Raab (Bezirk Südoststeiermark) auf der Gemeindestraße „Kricklerweg“ in Richtung Osten. Am Beifahrersitz saß seine 72 Jahre alte Ehefrau. An einer Kreuzung dürfte er den von links kommenden Pkw einer 70-Jährigen übersehen haben. In diesem Pkw fuhr der 67-jährige Mann der Lenkerin als Beifahrer mit. Bei der nachfolgenden Kollision wurden alle vier Personen unbestimmten Grades verletzt und nach der medizinischen Erstversorgung in das LKH Feldbach eingeliefert. Alle Personen stammen aus dem Bezirk Südoststeiermark.