Autositz wurde zur Fingerfalle: Frau musste von Feuerwehr befreit werden

Zu einem nicht ganz alltäglichen Menschenrettungseinsatz wurden die Freiwilligen Feuerwehren Eibiswald und Hörmsdorf heute Vormittag auf der B76 in Hörmsdorf (Marktgemeinde Eibiswald) alarmiert. Eine Beifahrerin in einem Auto hatte ihren Mittelfinger im Sitz eingeklemmt. Die Frau hatte nach Angaben des Fahrers nach ihrer heruntergefallenen Sonnenbrille gegriffen, als er den PKW aufgrund der wechselseitigen Anhaltung an einer Baustelle abbremsen musste. In diesem Moment blieb seine Mitfahrerin mit ihrem Mittelfinger im Autositz stecken.

©FF Hörmsdorf Die Freiwilligen Feuerwehren Eibiswald und Hörmsdorf erhielten Unterstützung von Rettungssanitätern.

Feuerwehr, Rettung und Polizei im Einsatz

Rettung, Feuerwehr und Polizei wurden alarmiert, um der Verletzten, die über große Schmerzen klagte, zu helfen. Die Feuerwehrleute sorgten mittels Rettungsdecken am Auto für einen Hitzeschutz, die anwesende Straßenmeisterei leitete den Verkehr an der Einsatzstelle vorbei. Ein Zerlegen des Sitzes war nicht möglich. Vor dem Setzen von Rettungsmaßnahmen mit schwerem Gerät wurde noch versucht, mit reichlich Seife aus dem eigentlich für die Einsatzhygiene nach Einsätzen vorgesehenen Hygieneboard eines Tanklöschfahrzeuges für ausreichend Schmierung zu sorgen. Letztlich war dies erfolgreich und die Dame konnte ihren stark gequetschten Finger befreien. Sie wurde von einer angeforderten Notärztin und den Rettungssanitätern des Roten Kreuzes weiter versorgt. Die beiden Feuerwehren standen mit fünf Fahrzeugen und 19 Mann knapp eine Stunde im Einsatz.