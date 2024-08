Mann übt Stichbewegungen im Freien – wenig später steht die Polizei da

Kurz vor Mittag wurde am 27. August die Polizei darüber informiert, dass ein Mann an einem Wanderweg in Kennelbach (Bezirk Bregenz, Vorarlberg) mit zwei Messern in den Händen verschiedene Stichbewegungen durchführen würde. Aufgrund der Meldung wurden mehrere Polizeistreifen zum Vorfallsort gerufen, wo dieser dann angetroffen und angehalten werden konnte.

„Unnötige Einsätze mit polizeilichen Maßnahmen“

„Bei der Überprüfung auf der Polizeiinspektion Bregenz gab der Mann an, sich mit den Messern gegen Hunde schützen zu wollen. Der Mann wurde nach der Identitätsfeststellung auf freien Fuß gesetzt“, so die Polizei. Ein Bericht an die Bezirkshauptmannschaft Bregenz wird nun erstattet. Die Polizei weist weiters darauf hin, dass derartiges Verhalten im öffentlichen Raum zu unnötigen Einsätzen mit polizeilichen Maßnahmen führt.