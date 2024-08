Tödliches Unglück am Schneeberg – Wanderer gestorben

Am Schneeberg in Niederösterreich ist es heute Nachmittag zu einem tödlichen Unglück gekommen.

Im Bezirk Neunkirchen am Schneeberg ist heute Nachmittag, am 27. August, ein Wanderer verunglückt. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Er soll mit seiner Frau unterwegs gewesen sein, wie der „ORF Niederösterreich“ nun berichtet. Zum Unglück kam es, als sie am Klettersteig waren, heißt es in dem Bericht weiter. Der 48-jährige Mann habe den Halt verloren und war 50 bis 70 Meter abgestürzt. Wanderer in der Nähe haben dann schließlich auch die Einsatzkräfte gerufen – die Frau des Verstorbenen hatte nämlich kein Handy dabei.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.08.2024 um 19:42 Uhr aktualisiert