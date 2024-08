Mann (22) will noch schnell über Kreuzung – und kracht mit LKW zusammen

Unfall in Graz

Ein 22-jähriger, in Graz lebender Iraker lenkte gegen 16.30 Uhr sein Auto auf der Wetzelsdorfer Straße in Fahrtrichtung Osten und beabsichtigte, gerade über die Kreuzung mit der Alten Poststraße zu fahren. Der Mann fuhr laut Zeugenaussagen mit überhöhter Geschwindigkeit, da die Ampel beim Einfahren in die Kreuzung schon Gelblicht ausgestrahlt hatte.

Beide Lenker mussten ins Krankenhaus

Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem LKW, gelenkt von einem 31-Jährigen aus dem Bezirk Deutschlandsberg. Dieser wollte aus entgegenkommender Richtung nach links in die Alte Poststraße einbiegen. Dazu hatte er vorerst in der Kreuzung angehalten um den Gegenverkehr abzuwarten. Beide Lenker mussten in das UKH Graz eingeliefert werden, sie waren nicht alkoholisiert.