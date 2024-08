Klimabonus-Überblick: Das musst du jetzt wissen

Alle Jahre wieder – dieses Jahr genauer gesagt zum dritten Mal – wird der Klimabonus auf die Konten und in die Briefkästen der Österreicher kommen. Bis zu 290 Euro gibt es dieses Jahr vom Staat in Form der Bonuszahlung „geschenkt“, fast jeder, der in Österreich lebt, bekommt das Geld auch. Wer aber bekommt wie viel Geld, wann starten die Auszahlungen und wie bekommt man den Klimabonus? Diese und noch viel mehr Fragen werden in diesem Artikel geklärt.

Wann kommt der Klimabonus?

Wie kürzlich bekannt wurde, kommt der Klimabonus 2024 bereits Anfang September auf die Konten der Österreicher. Die Auszahlung startet dabei am kommenden Montag, 2. September 2024, und wird wohl in der ersten Woche auch schon wieder abgeschlossen sein. Deutlich mehr als sieben Millionen Überweisungen werden dabei in wenigen Tagen getätigt. Für Personen, die den Bonus in Form von Gutscheinen und per Brief bekommen, dauert es wohl ein paar Tage länger – acht Wochen plant das Klimaministerium für die Zustellung der fast eine Million Briefe ein.

Wer hat Anspruch auf den Klimabonus?

Anspruch auf den Klimabonus hat im Jahr 2024 jede jede Person, die länger als 183 Tage ihren Hauptwohnsitz in einer österreichischen Gemeinde oder Stadt hatte. Sofern man nicht mehr als 183 Tage im Gefängnis verbracht hat – mehr dazu später im Artikel – erhält man die bis zu 290 Euro, die in Form des Klimabonus dieses Jahr ausbezahlt werden. Als nicht österreichischer Staatsbürger benötigt man, um den Bonus zu bekommen, einen rechtmäßigen Aufenthaltsstatus.

Wer bekommt den Klimabonus 2024 erst im Frühjahr 2025?

Nicht jeder wird den Klimabonus allerdings schon im September oder Oktober erhalten. Für viele Österreicher heißt es „bitte warten“. Hat man nämlich im ersten Halbjahr 2024 seinen Wohnort gewechselt – egal ob innerhalb von Österreich oder vom Ausland nach Österreich -, muss man sich noch ein paar Monate länger gedulden. Hat man mit Ende des Jahres die Kriterien erfüllt, bekommt man die bis zu 290 Euro aber im Frühjahr 2025 auf jeden Fall ausbezahlt. Im Frühjahr 2024 wurden die bis zu 220 Euro des Klimabonus 2023 ab dem 8. Februar an die verbleibenden rund 600.000 Anspruchsberechtigten ausbezahlt.

Welche Änderung gibt es beim Klimabonus 2024?

Der Klimabonus 2024 ist jedenfalls nicht gänzlich gleich wie seine Vorgänger in den Jahren 2023 und 2022. Eine kleine Änderung beschert einigen Österreichern nämlich weniger Geld vom Klimabonus. Hat man ein monatliches Bruttoeinkommen von in etwa 6.660 Euro und mehr, muss man den Bonus nämlich versteuern. Damit möchte man „die soziale Gerechtigkeit erhöhen“, wie es seitens des Klimaministeriums heißt.

Wieso gibt es Unterschiede in der Auszahlungshöhe des Klimabonus?

Der Klimabonus beträgt in diesem Jahr bis zu 290 Euro. Warum bis zu? Weil die Auszahlungshöhe je nach Ort, in dem man lebt, und Alter variiert. Lebt man beispielsweise in Wien, bekommt man maximal 195 Euro, für viele Bezirke gibt es in der Bundeshauptstadt überhaupt nur die Minimalsumme von 145 Euro. Der Grund dafür liegt in der Regionalisierung des Klimabonus. „Die Zuteilung der Klimabonus-Kategorien wird von der Statistik Austria durchgeführt und basiert auf der vor Ort verfügbaren Infrastruktur (weiterführende Schulen, Krankenhäuser sowie Bezirkshauptmannschaften) sowie der Anbindung an den öffentlichen Verkehr“, heißt es dazu auf der Website des Klimabonus. Der Bonus ist in vier Stufen unterteilt, es gibt 145, 195, 245 oder 290 Euro. Eine Karte zeigt dabei, in welche Region man fällt.

Vier Stufen der Klimabonus-Auszahlung: Klasse I: Gemeinden urbaner Zentren mit höchstrangiger ÖV-Erschließung – 145 Euro.

Klasse II: Gemeinden urbaner Zentren mit zumindest guter ÖV-Erschließung – 195 Euro.

Klasse III: Gemeinden urbaner Zentren mit zumindest guter Basiserschließung, Gemeinden regionaler Zentren mit zumindest guter Basiserschließung und Gemeinden des ländlichen Raumes im Umland von Zentren mit zumindest guter Basiserschließung – 245 Euro.

Klasse IV: Gemeinden des ländlichen Raumes und Gemeinden mit höchstens Basiserschließung – 290 Euro.

Wer bekommt 290 Euro?

Der Großteil der Gemeinden in Österreich fällt jedenfalls in die Klasse IV, in der 290 Euro ausbezahlt werden. In immerhin fast drei Viertel der Gemeinden wird dabei der volle Klimabonus ausbezahlt. Eine Liste der Orte, wo 290 Euro ausbezahlt werden, findet ihr in diesem Artikel: Klimabonus: Nur diese Österreicher bekommen die vollen 290 Euro. Zusätzlich zu jenen Menschen, die in einer solchen Gemeinde leben, gibt es aber noch eine Personengruppe, die 290 Euro bekommt – ganz egal, wo sie wohnt. Dabei geht es um Menschen mit Behinderung, „die öffentliche Verkehrsmittel nicht benutzen können“. Dazu muss im Behindertenpass stehen, „dass die Benützung öffentlicher Verkehrsmittel wegen dauerhafter Mobilitätseinschränkungen aufgrund einer Behinderung nicht zumutbar ist oder ein Parkausweis gemäß §29b der Straßenverkehrsordnung 1960 vorliegt“, heißt es wiederum auf der Klimabonus-Website.

Wer bekommt weniger als die volle Summe vom Klimabonus?

Weniger als die volle Summe gibt es für all jene Menschen, die in Orten leben, wo die öffentliche Infrastruktur besser und/oder der öffentliche Verkehr stärker ausgebaut ist. Welche Orte das sind, erfahrt ihr hier: Klimabonus: Diese Österreicher werden mit weniger Geld „abgespeist“. Zudem bekommen natürlich all jene, die den Klimabonus versteuern müssen, weniger als die volle Summe. Auch Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren bekommen weniger – genauer gesagt die Hälfte jeweils.

Wie viel vom Klimabonus bekommen Einwohner der Landeshauptstädte?

Jene Menschen, die mehr als die Hälfte des Jahres in einer der Landeshauptstädte gelebt haben, werden maximal 195 Euro vom Klimabonus sehen. Für viele Wiener kommt es gar noch etwas schlimmer, sie bekommen maximal 145 Euro. Betroffen davon sind immerhin 16 Bezirke, deren Einwohner nur die Hälfte vom Klimabonus erhalten.

Wie viel Geld gibt es in den Landeshauptstädten? Bregenz: 195 Euro

Innsbruck: 195 Euro

Salzburg: 195 Euro

Klagenfurt: 195 Euro

Linz: 195 Euro

Graz: 195 Euro

St. Pölten: 195 Euro

Wien: 195 oder 145 Euro

Eisenstadt: 195 Euro

Wer bekommt überhaupt nichts vom Klimabonus?

Ganz leer ausgehen werden jene Menschen, die weniger als die Hälfte des Jahres in Österreich gelebt. Zudem ist noch eine weitere Personengruppe davon betroffen. Dabei handelt es sich um jene Menschen, die mehr als die Hälfte des Jahres im Gefängnis verbracht haben. Mehr dazu hier: 0 statt 290 Euro: Diese Personen sehen vom Klimabonus keinen Cent.

Wer bekommt Klimabonus-Gutscheine statt das Geld direkt aufs Konto?

Obwohl der Großteil der Menschen in Österreich den Klimabonus direkt aufs Konto bekommt, gibt es doch auch noch einen beachtlichen Teil, der das Geld per Post zugeschickt bekommt. In den Briefen befinden sich dann Gutscheine, die man entweder bei vielen Geschäften und an vielen Orten wie Bargeld verwenden oder die man gegen Bargeld eintauschen kann. Das betrifft übrigens jene Menschen, deren Kontodaten dem Staat nicht bekannt sind. Dabei ginge das ganz einfach: Dazu muss man nur auf „FinanzOnline“ die Kontodaten aktualisieren. Will man im kommenden Jahr den Klimabonus also direkt aufs Konto haben, sollte man das machen. Mehr dazu hier: Frist vor Ablauf: Nur so bekommt ihr den Klimabonus aufs Konto.

Ein Brief, den das Klimaministerium an alle Haushalte in Österreich ausgeschickt hat, hat an die Aktualisierung der Kontodaten, damit man den Klimabonus direkt aufs Konto bekommt, erinnert.

Was, wenn ich den Klimabonus 2023 immer noch nicht erhalten habe?

Auch für dieses Problem gibt es eine Lösung. Wie das Klimaministerium gegenüber 5 Minuten erklärt, soll man sich in dem Fall, dass man den Klimabonus 2023 noch nicht bekommen hat, obwohl man eigentlich anspruchsberechtigt wäre, an das Service-Team wenden. Dieses ist unter 0800 8000 80 von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr erreichbar.