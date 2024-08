Mann musste über Weihnachten ins Gefängnis – dabei war er unschuldig

Der 24-jährige Lungauer hat wegen Vergewaltigungsvorwürfen 13 Tage in U-Haft verbringen müssen.

„Einer Jugendlichen wird zur Last gelegt, in einem Ermittlungsverfahren wegen des

Verbrechens der Vergewaltigung und dem Vergehen des bildlichen sexualbezogenen

Kindermissbrauchsmaterials minderjähriger Personen falsch ausgesagt und einen Mann

dadurch verleumdet zu haben“, heißt es dazu im Verhandlungsspiegel des Landesgerichts Klagenfurt. Nachdem das Verfahren gegen den Salzburger nämlich eingestellt wurde, geriet sie ins Fadenkreuz der Justiz.

13 Tage U-Haft für Lungauer

Im Oktober 2023 hatte sie Anzeige erstattet. Aufgrund der Vorwürfe wurde der Lungauer schließlich im Dezember vorigen Jahres sogar festgenommen und musste 13 Tage lang in U-Haft – das sogar über Weihnachten, wie die „Kronen Zeitung“ berichtet. Der Mann hatte die Vorwürfe jedenfalls von Anfang an bestritten. Die Jugendliche wurde nun jedenfalls am Landesgericht Klagenfurt zu sechs Monaten bedingter Haft verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.