Sieger stehen fest: Hier gibt’s das beste Schnitzel in Kärnten

Das beste Schnitzel in Kärnten gibt es scheinbar im Schloss Seefels in Pörtschach.

Veröffentlicht am 27. August 2024, 21:00 / ©pexels.com

Für das Lokal, in dem die Kärntner am liebsten ihr Schnitzel essen, konnte die Community des Gourmetmagazins „Falstaff“ zwei Wochen lang abstimmen. Während im Vorjahr „Der Tschebull am Faaker See“ gewonnen hatte, hat man dieses Jahr knapp den Kürzeren gezogen. Gewonnen hat dieses Jahr nämlich das Schloss Seefels, der „Tschebull“ muss sich mit Platz 2 begnügen.

Bestes Klagenfurter Lokal auf Platz 7

Hinter den beiden Top-Platzierten folgt am Podium noch der „Landgasthof Hafner“ aus Neuhaus, gefolgt von „Alte Burg Restaurant“ aus Gmünd in Kärnten und vor „Josef“ aus Villach. Das beliebteste und einzige Klagenfurter Lokal unter den Top 10 ist das Schweizerhaus auf Rang 8.