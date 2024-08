Schnitzel-Rangliste jetzt da: Hier essen es die Wiener am liebsten

Für das Lokal, in dem die Wiener am liebsten ihr Schnitzel essen, konnte die Community des Gourmetmagazins „Falstaff“ zwei Wochen lang abstimmen. In Wien konnte dabei unter 25 Restaurants ausgewählt werden. Am Ende setzte sich aber das „Plachuttas Gasthaus zur Oper“ vor dem „Oswald & Kalb“ und der „Meierei im Stadtpark“ durch.

Das sind die besten Schnitzel-Locations in Wien: Plachuttas Gasthaus zur Oper, 1010

Oswald & Kalb, 1010

Meierei im Stadtpark, 1030

Meissl & Schadn, 1010

Schlawiener Wirtshaus, 1040

Gasthaus Wolf, 1040

Zum Schwarzen Kameel, 1010

Restaurant Ofenloch, 1010

Eugen21, 1100 Wien

Gasthaus „Zu den 3 Hacken“, 1010

Gmoakeller, 1030

Gasthof zum Renner, 1190

Rudis Beisl, 1050

Gasthaus Pöschl, 1010

Pichlmaiers zum Herkner, 1170

Restaurant Rote Bar, 1010

Figlmüller, 1010

Zur Goldenen Kugel, 1090

Zum weißen Rauchfangkehrer, 1010

Herbeck Neue Gastwirtschaft, 1180

Restaurant Eckel, 1190

Pfarrwirt, 1190

Handwerk Restaurant, 1070

Meixners Gastwirtschaft, 1100

Witwe Bolte, 1070