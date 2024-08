E-Scooter gegen Fahrrad: Schwerverletzte Frau nach Zusammenstoß in Graz

Ein 33-jähriger Grazer fuhr gegen 14.40 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Radweg hinter einem Einkaufscenter in der Fischeraustraße in Richtung Nordwesten. In einer Rechtskurve kam ihm eine 37-jährige Grazerin mit ihrem E-Scooter entgegen. Beide lenkte in dieselbe Richtung aus, sodass im Anschluss beide Personen zu Sturz kamen. Ob es zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge gekommen ist, ist noch Gegenstand von Erhebungen. Die Frau zog sich beim Sturz schwere Verletzungen zu und musste in das UKH Graz eingeliefert werden wo sie stationär aufgenommen wurde. Der Radfahrer wurde leicht verletzt, nahm aber keine ärztliche Hilfe in Anspruch.