Vergessener Topf sorgt für Großeinsatz in Innsbruck: Bewohnerin gerettet

Am 27. August 2024 gegen 19.30 Uhr kam es in einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Planötzenhofstraße in Innsbruck zu einer massiven Rauchentwicklung. Nachdem die Einsatzkräfte der Feuerwehr die betroffene Wohnung unter dem Einsatz von Atemschutzgeräten betreten hatten, konnte ein am eingeschalteten Herd stehengelassener Topf als Ursache dafür festgestellt werden. Im Schlafzimmer, welches ebenfalls vom dichten Rauch betroffen war, konnte die 40-jährige Bewohnerin schlafend festgestellt werden. Die Wohnung wurde durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr durchlüftet. Nach erfolgter Untersuchung durch die Rettungskräfte verweigerte diese einen Transport ins Krankenhaus. Durch den Vorfall wurden keine Personen verletzt.