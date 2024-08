Carport in Vollbrand: Übergreifen auf Wohnhaus konnte verhindert werden

Die Polizei wurde vom Brandausbruch am Bäckerweg in Deutschlandsberg gegen 20 Uhr verständigt. Beim Eintreffen stand der Carport bereits in Vollbrand. Da sich neben dem Carport eine Doppelgarage befand, musste die Feuerwehr zwei verschlossene Garagentore aufschneiden, da bereits Rauch aus dem Gebäude drang. Beim Brand wurden zwei Pkw im Carport und der Carport selbst zerstört, die Garage wurde schwer in Mitleidenschaft gezogen. Ein, in der Doppelgarage abgestellter Pkw wurde vom Feuer nicht erfasst.

„Brand aus“ gegen 22 Uhr

Die Feuerwehren Deutschlandsberg und Wildbach konnten ein Übergreifen der Flammen auf ein Wohnhaus verhindern. Es konnte um 22 Uhr „Brand aus“ gegeben werden, Nachsicherungsarbeiten der Feuerwehr dauerten noch bis gegen Mitternacht. Die Erhebungen zur Brandursachenermittlung werden heute wieder aufgenommen.