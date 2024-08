Spektakel in der Nacht: Feuerball erleuchtete Österreichs Himmel

Spekulationen in den sozialen Netzwerken

Kurz nach dem Vorfall häuften sich Berichte in den sozialen Medien. Zahlreiche Augenzeugen in Tirol, Vorarlberg, der Schweiz und sogar in Deutschland posteten Aufnahmen des Phänomens. Das fliegende Objekt wurde von vielen zunächst für einen Meteor oder sogar einen Meteorit gehalten. Nutzer diskutierten eifrig, was sie da gesehen hatten, da das Objekt für ein Flugzeug zu schnell und für eine Sternschnuppe zu langsam schien. „Um 21:30 haben wir 14 feuerkugeln am abendhimmel von Westen nach Osten ziehen sehen. Mit leichtem Donnergeräusch. Wahnsinn“, berichten Augenzeugen.

Astronomische Gesellschaft äußert sich

Der Astronomische Arbeitskreis Salzkammergut berichtet, dass es sich bei dem Objekt vermutlich um Weltraumschrott handelte. Die langsame Geschwindigkeit und die Art der Defragmentierung würden gut dazu passen. Auch er verwies auf die Möglichkeit, dass es sich um ein künstliches Objekt aus dem All handeln könnte.

Starlink-Satellit war die Ursache

Die endgültige Aufklärung kam schließlich vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) aus Deutschland. Eine Sprecherin des Amtes bestätigte NTV, dass das Himmelsphänomen auf einen Starlink-Satelliten zurückzuführen sei. Dieser sei aus Süddeutschland kommend über der Schweiz in die Erdatmosphäre eingetreten. Diese Information hatte das Weltraumlagezentrum der Bundeswehr an das BBK übermittelt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.08.2024 um 07:59 Uhr aktualisiert