Wanderer von Wespen attackiert und gestürzt

Gestern hatten die Bergrettung Klagenfurt und das Rote Kreuz einen Einsatz am Penkensee.

Veröffentlicht am 28. August 2024, 07:36 / ©Bergrettung Klagenfurt

Am gestrigen 27. August gegen Mittag, kam ein Wanderer zu Sturz und verletzte sich im Bereich des Knöchels. Er war zuvor von mehreren Wespen gestochen worden, heißt es seitens der Bergrettung Klagenfurt. Da unklar war, ob die Einsatzkräfte des Roten Kreuzes zur Unfallstelle gelangen konnten, wurde auch die Bergrettung Klagenfurt alarmiert. „Nach dem Eintreffen am Unfallort und eingehendem Kartenstudium konnte jedoch ein Weg gefunden werden, über welchen der Rettungswagen direkt zum Patienten zufahren konnte“, informierte die Bergrettung Klagenfurt in ihrem Facebook-Posting. Der Verunfallte wurde mithilfe der Bergrettung vom Roten Kreuz verladen.