Kärntner sind vernarrt in Dirndl und Lederhose

Nicht nur der Villacher Kirchtag lädt zum Tragen von Dirndl und Lederhose ein, sondern auch viele der kleineren Gemeinden in Kärnten stellen Brauchtum an die oberste Stelle. Mehr als ein Viertel der Befragten sagt, dass man „Tracht immer tragen kann“, nur 12,8 Prozent finden Dirndl und Co. nicht mehr zeitgemeiß.

Kärnten hat die Nase vorn

Die Affinität zu Trachten vor allem in kleineren Ortschaften und Städten ist zumeist noch höher. Im Bundesländer-Vergleich hat Kärnten die Nase vorn. Dort geben in Summe 42,4 Prozent der Befragten an, in dieser Saison öfters (19,2 Prozent) bzw. einmal (23,2 Prozent) Dirndl oder Lederhosen tragen zu wollen.

Wieviel Tracht die Kärntner zuhause haben

Wenn es darum geht, wieviel Tracht im Kleiderschrank zu finden ist, dann hat Kärnten auch hier im Vergleich zu den anderen Bundesländern die Nase vorn. Quer über ganz Österreich geben jene UserInnen, bei denen im Kleiderschrank Tracht zu finden ist, am häufigsten an, ein einziges Exemplar zu haben (26,6 Prozent) – gefolgt von zwei Stück (16,1 Prozent) und drei Stück (8,3 Prozent). Aber: Exakt ein Drittel aller befragten Personen erklärt auch, gar keine Tracht zu besitzen.

Nur 12,8 Prozent finden Trachten „nicht mehr zeitgemäß“

Die Umfrage ergab auch, aus welchem Anlass man Tracht würde, hierbei werden am häufigsten Volksfeste, kulturelle Veranstaltungen und Hochzeiten genannt. Doch geäußert haben sich auch jene, die kein Dirndl oder keine Lederhose besitzen. 15,7 Prozent erklären, dass sie persönlich „keine Tracht tragen, es aber schön finden“, lediglich 12,8 Prozent meinen indes, dass sie dies „nicht mehr zeitgemäß finden“ – eine Ansicht, die tendenziell eher unter männlichen Befragten sowie bei Personen aus dem urbanen Raum Anklang findet, heißt es laut der Umfrage.

Wieviel Tracht hast du zuhause? Ich habe zumindest ein Dirndl oder eine Lederhose Ich habe mehrere Dirndln oder mehrere Lederhosen Ich habe gar keine Tracht zuhause Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.08.2024 um 08:28 Uhr aktualisiert