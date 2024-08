Shuttlebusse bringen dich am „Tag der Religionen“ gratis durch Graz

Shuttlebusse der Holding Graz bringen dich am Tag der Religionen an die verschiedenen Standorte.

Am 22. September

Shuttlebusse der Holding Graz bringen dich am Tag der Religionen an die verschiedenen Standorte.

Veröffentlicht am 28. August 2024, 08:37 / ©Holding Graz/Lupi Spuma

Ob beim Meditieren im Sinne des Buddhismus, bei einer Führung durch die Jüdische Gemeinde oder beim Lauschen von Chorgesängen in der Altkatholischen Kirche – es eröffnet sich eine Welt, die vielen von uns in unserem Alltag verborgen bleibt und neue Eindrücke der Spiritualität und des sinnstiftenden Lebens können erfahren werden. Ins Leben gerufen wurde der „Tag der Religionen“ vom Interreligiösen Beirat der Stadt Graz gemeinsam mit Bürgermeisterin Elke Kahr. Einhelliges Ziel ist es, das friedvolle, inklusive und solidarische Miteinander zu fördern: „Mir ist es wichtig, dass die Glaubensgemeinschaften bei uns in Graz einen Tag der Religionen veranstalten, um ein gemeinsames Zeichen für eine solidarische und friedliche Stadt zu setzen. Ich bin daher sehr glücklich, dass es gelungen ist, dass dieser Tag heuer im September stattfinden wird. Vor allem freut es mich auch, die engagierte Zusammenarbeit im Vorfeld zu sehen.“

©Stadt Graz/Fischer Interreligiöser Beirat mit Bürgermeisterin Elke Kahr und Koordinatorin Eva Wenig

Tag der Religionen

Um 18.30 Uhr findet ein gemeinsamer Abschluss bei der Stupa im Volksgarten statt, wo der „Tag der Religionen“ bei Musik, einigen Gedanken zu Frieden und Solidarität sowie einem gemeinsamen Beisammensein mit dem Teilen von Brot und Wasser ausklingen wird.

Gratis Shuttlebusse

Übrigens: Shuttlebusse der Holding Graz bringen dich bequem und kostenlos an die verschiedenen Standorte. Die genauen Fahrpläne findest du hier.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.08.2024 um 09:03 Uhr aktualisiert