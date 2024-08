„Drau Surfen“: Spektakuläres Surf-Event in der Innenstadt

Im Juli hätte in der Villacher Innenstadt das bekannte „Drau Surfen“ stattgefunden. Doch dann kam die traurige Nachricht. Das Event wurde aus organisatorischen Gründen in den September verschoben. Nun hat sich das Warten gelohnt, denn das Event steht endlich vor der Türe. Vom 4. September bis zum 6. September 2024, verwandelt sich die Drau in einen spektakulären Surfspot. Das Event bietet eine unvergessliche Erfahrung, direkt in der Villacher Innenstadt.

Begrenzte Teilnehmerzahl

In einem Zeitraum von knapp zwei Stunden bekommen die Teilnehmer eine umfangreiche Einschulung. Danach wird gegen die Strömung gesurft. Die gesamte Ausrüstung wird vor Ort bereitgestellt. Die einzigen Voraussetzungen für die Teilnahme sind Schwimmkenntnisse. Die Startplätze sind dabei stark limitiert. Denn pro Block gibt es nur Platz für sieben Teilnehmer. Ab 2025 wäre auch ein dauerhaftes Programm möglich. Teilnehmen darf dabei jeder ab 16 Jahren. Für Minderjährige ist eine Zustimmung der Erziehungsberechtigten erforderlich.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.08.2024 um 09:42 Uhr aktualisiert