Mehrere Stunden Wartezeit befürchtet: Ferienende sorgt wieder für Stau

Dass auch noch viele Urlaubende in die Ferien aufbrechen, wird auf den Hauptverbindungen zu Verzögerungen in beiden Fahrtrichtungen führen. Richtung Norden und Westen wird aber mehr los sein.

Mehrere Stunden Wartezeit befürchtet

Neben den bekannten Staustrecken wie Fernpass (B179), Tauern- (A10) und Pyhrn Autobahn (A9) werden Rückreisende an den slowenisch-österreichischen Grenzen Karawanken Tunnel (A11) und Spielfeld teils lange Aufenthalte in Kauf nehmen müssen. Mehrere Stunden sind hier – vor allem vor dem Karawanken Tunnel – wahrscheinlich, befürchtet der ÖAMTC. Dass hier die Maut in Fahrtrichtung Österreich nicht digital bezahlt werden kann, verlängert zusätzlich die Wartezeiten. Aber auch an der ungarisch-österreichischen Grenze Nickelsdorf und vor den Übergängen nach Deutschland wird es zu Zeitverlusten kommen. Kleinere Grenzen wählen und Samstag bzw. Sonntagnachmittag als Reisetag meiden, seien laut Experten taugliche Alternativen.

Ironman Zell am See-Kaprun

Am Sonntag, 1. September, sind wegen des Ironman Zell am See-Kaprun einige wichtige Straßen gesperrt. Zu den Verkehrsbehinderungen kommt es vor allem auf der Radstrecke. So kann man von Osten her kurzfristig nicht über die Pinzgauer Straße (B311) zum Großglockner und Felbertauern zufahren. In Zell am See selbst muss man schon ab Freitag mit lokalen Beeinträchtigungen durch Straßensperren rechnen. “Schon am Beginn der Urlaubssaison hatten wir eine Vielzahl von Pannenhilfen auf der A10. Wir rücken jetzt deshalb auch an den starken Rückreisewochenenden wieder aus”, erklärt Stauberater Herbert Thaler vom Salzburger Club. Der ÖAMTC-Stauberater wird am Samstag auf West- (A1) und Tauern Autobahn (A10) zwischen Walserberg und St. Michael im Lungau im Einsatz sein. Auf dem Motorrad hat er die Möglichkeit, defekte Fahrzeuge schnell zu erreichen und wieder flott zu machen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.08.2024 um 10:11 Uhr aktualisiert