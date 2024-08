Causa Jost: Vergleich ist noch kein Thema im Stadtsenat

Dr. Peter Jost wurde mit dem Stadtsenatsbeschluss vom 5. Dezember 2023 vom Dienst freigestellt und mit dem darauffolgenden Gemeinderatsbeschluss als Magistratsdirektor abberufen. Ihm soll nun eine Vergleichszahlung in Höhe von 300.000 Euro von der Stadt Klagenfurt angeboten worden sein. Seitens der Stadt Klagenfurt heißt es zur heutigen Senatssitzung, dass der Tagesordnungspunkt abgesetzt wurde, da die Anwälte den derzeitigen Vergleichsvorschlag noch näher bewerten müssen.

Kritik seitens der FPÖ

Seitens der FPÖ sorgt dies für Kritik. „Die Vergleichsverhandlungen in der Causa Jost kann und darf es in dieser Phase des Verfahrens nicht geben“, sagt heute der Klubobmann der Freiheitlichen im Klagenfurter Gemeinderat Andreas Skorianz. „Jetzt geht es noch immer um die Frage, ob Jost Beamter oder Vertragsbediensteter ist. Dazu kann man sich nicht vergleichen. Dazwischen gibt es nichts. Es ist unerklärlich, was den Bürgermeister reitet, dass er in dieser Phase ernsthaft einen Vergleich will“, sagt Skorianz. Die Rechtsmeinung der Stadt, wonach Jost ein Beamter sei, müsse der VfGH klären. Die Stadt sei verpflichtet, den Rechtsweg auszuschöpfen, heißt weiters in der Pressemitteilung der FPÖ. Jedoch endet die Frist für eine Einbringung der Beschwerde in einer Woche, wird weiter seitens Skorianz angemerkt. „Wenn diese durch das Taktieren und das zögerliche Handeln des Bürgermeisters versäumt wird, habe Scheider ein ernstes Problem“, so Skorianz.