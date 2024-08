Hitzewelle hält an: Österreich schwitzt bei Temperaturen über 35 Grad

Es wird wieder besonders heiß in weiten Teilen Österreichs.

Veröffentlicht am 28. August 2024, 10:01

Während der Rest des Landes eine kurze Hitzepause hatte, kehrt die Sommerhitze zurück – und das mit voller Wucht.

Hochdruckgebiet baut Hitze auf

Die aktuellen Wetterprognosen der GeoSphere Austria zeigen, dass ein Hochdruckgebiet vom Mittelmeerraum bis zur Ostsee reicht und für sommerliche Temperaturen sorgt. In den nächsten Tagen wird die 30-Grad-Marke in allen Bundesländern überschritten. Sonne dominiert das Wetter, nur vereinzelt wird es zu Schauern oder Gewittern kommen.

Mittwoch: Hitzepause beendet

Der Mittwoch startete in einigen Regionen noch mit Nebel- und Hochnebelfeldern, die sich tagsüber auflösen. Mit Temperaturen zwischen 27 und 32 Grad, im Osten bis zu 34 Grad, zieht die Hitze wieder über das Land. In den Alpen werden in 2.000 Meter Höhe sogar bis zu 19 Grad erwartet. Örtliche Schauer und Gewitter sind möglich, vor allem im Bergland.

Donnerstag: Temperaturen bis zu 35 Grad

Der Donnerstag wird einer der heißesten Tage der Woche. Die Temperaturen steigen im Osten auf bis zu 35 Grad, auch im Rest Österreichs werden Höchstwerte von 27 bis 33 Grad erwartet. Die Sonne scheint den ganzen Tag, nur lokal könnten Quellwolken für Schauer oder Gewitter sorgen, insbesondere in Salzburg, Osttirol, Kärnten und der Steiermark.

Wochenende: Sommerhitze bleibt

Auch am Wochenende bleibt die Hitze erhalten. Samstag und Sonntag versprechen Temperaturen von 26 bis 35 Grad, besonders der Osten Österreichs wird erneut Hitze-Hotspot. Schauer und Gewitter könnten sich im Westen bilden, während im Osten die Sonne das Wettergeschehen dominiert. Der meteorologische Herbst beginnt, aber von Abkühlung ist keine Spur.

Ausblick: Schwitzen zum Schulstart

Die Hitzewelle könnte auch zu Beginn der nächsten Woche anhalten, vor allem im Osten. In Westösterreich könnte sich kühlere Luft durchsetzen, doch genaue Prognosen stehen noch aus. Mit Temperaturen nahe dem österreichweiten Septemberrekord von 36,0 Grad bleibt das Wetter außergewöhnlich heiß für diese Jahreszeit.

