Mehr Schwerverletzte bei Unfällen: 13 Todesopfer in der Steiermark

Immer mehr Kinder sind in Verkehrsunfälle verwickelt.

Veröffentlicht am 28. August 2024, 10:47 / ©Canva/Pexels

Laut Statistik Austria gab es im ersten Quartal 6.110 Straßenverkehrsunfälle mit Personenschaden in ganz Österreich. Dabei verloren 54 Menschen ihr Leben. Noch weniger Verkehrstote gab es seit Beginn der digitalen Aufzeichnungen 1992 nur im Pandemie-Jahr 2021 mit 48 Verkehrstoten. Im Gegensatz dazu stieg die Zahl der Verletzten auf 7.928 Personen. „Während im 1. Quartal 2024 zwar um 29 Prozent weniger Menschen im Straßenverkehr ums Leben kamen als im Vorjahr, stieg die Anzahl der Verletzten auf fast 8 000. 14 Prozent davon wurden sogar schwer verletzt. Das ist der höchste Anteil an Schwerverletzten seit 24 Jahren“, berichtete Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas.

So viele Verletzte waren es in der Steiermark

Zwischen Jänner und März wurden 1.109 Personen in Österreich bei Straßenverkehrsunfällen schwer verletzt. Das sind 159 Personen mehr als in den ersten drei Monaten des Vorjahres. In der Steiermark gab es 1.225 Verletzte. Darunter waren 182 Schwerverletzte. Im Vergleich zum Vorjahr waren es 170 Schwerverletzte unter 1.121 verletzten Personen. 13 Personen verloren bei einem Unfall ihr Leben.

Höchste Zahl an verunglückten Kindern

Unter den Verkehrstoten waren drei Kinder. Sie waren als Mitfahrer in Autos verunglückt. Das älteste Kind war dabei zehn Jahre alt und das jüngste war weniger als ein Jahr alt. Im Vergleich zum Vorjahr war im ersten Quartal kein Kind ums Leben gekommen. Auch die Anzahl der verletzten Kinder ist in den letzten drei Monaten gestiegen. Der Wert hat den Höhepunkt der letzten zehn Jahre erreicht. Besonders stark wuchsen die Zahlen der verletzten Kinder, die mit einem Fahrrad, einem E-Scooter oder einem Moped unterwegs waren.

Mehr Unfälle mit Fußgängern

Insgesamt wurden im ersten Quartal 189 Fußgänger schwer verletzt oder getötet. Somit ist die Anzahl der Unfälle im Vergleich zum Vorjahr um neun Prozent gestiegen. Außerdem ist es der höchste Wert der vergangenen fünf Jahre. Die Hälfte der tödlich verlaufenden Unfälle fand in der Dämmerung oder in der Dunkelheit statt. Auf dem Schutzweg verunglückte ein Drittel, der schwer verletzten oder getöteten Passanten.