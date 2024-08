Trachtige Trends: Tirol und Salzburg setzen die Dirndl-Messlatte

Eine Umfrage zeigt, wie beliebt Tracht in Österreich ist.

Eine Umfrage zeigt, wie beliebt Tracht in Österreich ist.

Veröffentlicht am 28. August 2024, 11:10 / ©Olga Bereslavskaya/Canva

Die schönste Zeit des Jahres neigt sich dem Ende zu. Doch für die Trachten-Fans fängt sie gerade erst an. Denn das Ende des Hochsommers bedeutet auch den Anfang der Dirndl-Saison. Eine große Sommer-Umfrage mit rund 2.100 Teilnehmern aus ganz Österreich zeigt, was die Einheimischen vom Thema Tracht halten.

Tracht ist in Tirol sehr beliebt

Die Affinität zu Trachten vor allem in kleineren Ortschaften und Städten ist zumeist noch höher. Im Bundesländer-Vergleich gaben 36,9 Prozent der Tiroler an, dass sie zumindest einmal Tracht tragen werden. Ein Drittel der Teilnehmer aus Salzburg plant ein oder mehrmals in die Tracht zu schlüpfen. Das Schlusslicht unter jenen, die die Trachten-Saison heuer zumindest einmal zelebrieren wollen, bilden Wien, das Burgenland und Vorarlberg.

Soviel Tracht besitzen die Bundesländer

Die Frage, wie viel Tracht in den Kleiderschränken hängt, zeigt ganz klar, dass Personen aus kleineren Städten aus den Bundesländern Tirol und Salzburg die Nase vorne haben. Die meisten Österreicher haben ein Exemplar im Schrank. Auch zwei oder drei Stücke sind häufig zu finden. Ein Drittel aller befragten Personen besitzt überhaupt keine Tracht.

Nur 12,8 Prozent finden Trachten „nicht mehr zeitgemäß“

Die Umfrage ergab auch, aus welchem Anlass man Tracht würde, hierbei werden am häufigsten Volksfeste, kulturelle Veranstaltungen und Hochzeiten genannt. Doch geäußert haben sich auch jene, die kein Dirndl oder keine Lederhose besitzen. 15,7 Prozent erklären, dass sie persönlich „keine Tracht tragen, es aber schön finden“, lediglich 12,8 Prozent meinen indes, dass sie dies „nicht mehr zeitgemäß finden“ – eine Ansicht, die tendenziell eher unter männlichen Befragten sowie bei Personen aus dem urbanen Raum Anklang findet, heißt es laut der Umfrage.