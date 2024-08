Rekord an Tropennächten in Niederösterreich: Kein Ende in Sicht

Auch in Wien meldet einen Rekord.

Auch in Wien meldet einen Rekord.

Veröffentlicht am 28. August 2024, 11:33 / ©Montage: Canva/ Pixabay

In St. Pölten wurden diesen Sommer bereits elf Tropennächte gezählt – ein Rekord, der den bisherigen Höchstwert von sieben Nächten aus dem Jahr 2015 deutlich übersteigt. Auch die Temperaturen in dieser Woche klettern erneut über die 30-Grad-Marke.

Neuer Rekord für St. Pölten

Klimatologe Alexander Orlik von der GeoSphere Austria bestätigt, dass St. Pölten bereits elf Tropennächte, also Nächte, in denen die Temperaturen nicht unter 20 Grad Celsius sinken, erlebt hat. Der bisherige Rekord aus dem Jahr 2015 wurde damit klar übertroffen. Laut Orlik deutet alles darauf hin, dass dieser Sommer ähnliche Temperaturabweichungen wie der bisher heißeste Sommer im Jahr 2019 aufweist oder diese sogar übertreffen könnte.

Zwettl ebenfalls von Hitze betroffen

Auch der Bezirk Zwettl verzeichnet Rekordtemperaturen. Orlik prognostiziert für den Bezirk eine durchschnittliche Sommertemperatur von 18,9 Grad Celsius – 0,3 Grad mehr als der bisherige Rekordwert von 2019. In St. Pölten wird ein Sommermittel von 20,5 Grad Celsius erwartet, ebenfalls ein neuer Höchstwert.

Weitere Tropennächte zu erwarten

Mit den kommenden heißen Tagen rechnet der Klimatologe mit ein bis zwei weiteren Tropennächten, was die Rekordzahlen weiter in die Höhe treiben könnte. Der Sommer 2024 könnte somit erneut als einer der heißesten in die Geschichte Niederösterreichs eingehen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.08.2024 um 12:11 Uhr aktualisiert