Kärntnerin (84) starb nach Horror-Crash in der Schweiz

St. Gallen, Dienstagabend gegen 21 Uhr – Die 84-jährige Kärntnerin war als Mitfahrerin im Auto einer 56-jährigen Steirerin unterwegs Richtung Voralp in der Schweiz. Überdies waren auch noch ein 63-Jähriger als Beifahrer, sowie eine 54-jährige im Auto. Laut der Kantonspolizei fuhr die Fahrerin mit dem Auto in einer Rechtskurve über den linken Fahrbahnrand hinaus und krachte frontal in einen Baum. Die 84-jährige Kärntnerin verstarb noch an der Unfallstelle. Der 63-jährige Beifahrer wurde lebensbedrohlich verletzt und die 54-jährige Frau auf der Rückbank erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Zur weiteren Versorgung wurden die beiden Verletzten mit Rettungshelikoptern der Alpine Air Ambulance in umliegende Krankenhäuser gebracht, heißt es weiter.

Lenkerin von der Unfallstelle geflohen

Laut der Kantonspolizei ist die Lenkerin zu Fuß von der Unfallstelle geflohen. Mithilfe von Drohnen und Suchhunden, war die sofort eingeleteite Fahndung nach zwei Stunden erfolgreich und die 56-jährige konnte von der Kantonspolizei ausfindig gemacht werden. Sie wurde festgenommen und als fahrunfähig eingestuft. Auch wurde ihr der Führerausweis für die Schweiz aberkannt und sie wird bei der Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen zur Anzeige gebracht. Es wurde festgestellt, dass die Lenkerin ebenfalls verletzt war daher wurde sie auch hospitalisiert, informiert die Kantonspolizei abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.08.2024 um 12:02 Uhr aktualisiert