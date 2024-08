Schwer verletzt: Täter attackiert Opfer mit Stahlkette und flüchtet

Veröffentlicht am 28. August 2024, 12:21 / ©5 Minuten/Canva

Am Mittwoch, dem 28. August, gegen 00.15 Uhr, kam es zu einem Polizeieinsatz in der Praterstraße. Im Zuge eines Streites soll ein zu diesem Zeitpunkt unbekannter männlicher Tatverdächtiger drei 16-Jährige mit einer Stahlkette attackiert haben. Dabei wurde einer von ihnen im Bereich des Gesichts sowie des Unterarms verletzt. Nach dem Vorfall flüchtete der Tatverdächtige mit einem E-Roller. Er soll auch ein Messer, welches sich in seinem Hosenbund befunden haben soll, den Opfern vor dem Angriff gezeigt haben.

Täter wurde festgenommen

Aufgrund der sofort eingeleiteten Fahndung, des koordinierten Einschreitens der eingesetzten Kräfte sowie der Täterbeschreibung konnte ein 18-jähriger Syrer im Bereich Nestroyplatz angehalten und vorläufig festgenommen werden. Im Zuge der Durchsuchung wurde eine verzinkte, mehrgliedrige Stahlkette in der Aufbewahrungsbox des E-Rollers vorgefunden und sichergestellt. Ein Messer konnte vor Ort nicht aufgefunden werden. Das Opfer wurde durch die Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht. Weitere Erhebungen laufen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.08.2024 um 12:39 Uhr aktualisiert