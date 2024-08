Streit eskalierte: Nach Schlag ins Gesicht folgten Schüsse

Veröffentlicht am 28. August 2024, 12:23 / ©BJFF-stock.adobe.com

An der Einsatzörtlichkeit konnte eruiert werden, dass ein 37-Jähriger sich auf Grund einer Aussprache bezüglich seinerseits angeblich nicht ausgezahlter Löhne mit einem ihm Unbekannten getroffen hatte. Im Zuge des Gesprächs entwickelte sich ein Streit, wobei der unbekannte Tatverdächtige dem 37-Jährigen Faustschläge in sein Gesicht versetzte und versuchte, die Örtlichkeit zu verlassen. Im Zuge der Flucht und der Verfolgung soll sich der Tatverdächtige umgedreht und Schüsse auf den 37-Jährigen abgegeben haben. Nach der Schussabgabe setzte der Unbekannte seine Flucht fort. Das Opfer wurde durch den Vorfall nicht verletzt. Im Zuge der weiteren Amtshandlung konnte eine Patronenhülse in unmittelbarer Umgebung aufgefunden werden, welche einer „echten“ Faustfeuerwaffe zuzurechnen ist. Weitere Erhebungen laufen.