Einbrecher-Duo gefasst: Misslungener Einbruch deckt Wiederholungstat auf

Beamte des Stadtpolizeikommandos Meidling wurden gestern, dem 27. August gegen 03.15 Uhr aufgrund eines versuchten Einbruchsdiebstahls in ein Einzelhandelsgeschäft alarmiert. Anhand der Videoaufzeichnung eines Zeugen und der damit vorliegenden Täterbeschreibungen konnten ein 17-jähriger Russe sowie ein 20-jähriger Österreicher in unmittelbarer Umgebung angetroffen und festgenommen werden.

Weiterer Einbruchsdiebstahl

Im Zuge einer polizeilichen Vernehmung konnte ermittelt werden, dass der 17-Jährige mit einem Hammer die Glastüre des Geschäfts zertrümmerte und der 20-Jährige mutmaßlich eine Kleingeldkassette aus diesem entnahm. Im weiteren Verlauf der Amtshandlung konnten die beiden auch mit einem weiteren versuchten Einbruchsdiebstahl in ein Geschäft in derselben Nacht kurze Zeit zuvor in Verbindung gebracht werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden beide in eine Justizanstalt gebracht. Weitere Erhebungen laufen.