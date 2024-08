Mann bedroht Jugendliche mit Messer: „Er wollte nur Fragen stellen“

Ein 24-jähriger Afghane aus Salzburg wird beschuldigt, am 27. August, kurz nach 21 Uhr, mehrere Jugendliche gefährlich bedroht zu haben. Der Mann soll mit einem Messer auf die Jugendlichen, die in zwei Autos aufgeteilt, auf einem öffentlichen Parkplatz standen, zugelaufen sein. Vor lauter Angst seien die Jugendlichen in den Autos davongefahren. Nachdem sie über Notruf die Polizei verständigt hatten, wurde der Afghane auf der Fahrt von Koppl nach Salzburg von einer Polizeistreife angehalten. Im Fahrzeug wurde ein Messer sichergestellt. Der Beschuldigte gab an, er habe sich auf dem Parkplatz von den Jugendlichen beobachtet gefühlt und habe sie nur befragen wollen. In der Hand habe er ein Handy gehalten, das Messer gehöre seiner Frau. Der Mann wird auf freiem Fuß angezeigt.