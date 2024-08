Jonas rettet Leben: 22-Jähriger spendet Stammzellen an Patient

Jonas ist 22 Jahre alt und kommt aus Ravelsbach in Niederösterreich. Vor einem Jahr hat er an der IMC Fachhochschule in Krems typisieren lassen und spendete jetzt seine Stammzellen an einen Mann in Mitteleuropa. Eine ehemalige Absolventin erhielt im März 2023 die Diagnose Krebs. Die Fachhochschule hat im Zuge dessen eine Stammzellentypisierung durchführen lassen. Das war für Jonas ein Weckruf, anderen Menschen zu helfen. Bereits nach einem halben Jahr bekam er die Nachricht, dass er als Spender infrage kommen würde. Deshalb wurde er zu einer Blutabnahme geordert. Im Dezember erhielt er die Bestätigung zur Spende. Die Spende wurde dann am 11. März in Wien durchgeführt. Nach nur zwei Stunden war die erforderliche Anzahl an Stammzellen erreicht. Jonas appelliert auch an andere, sich registrieren zu lassen.

Häufig gestellte Fragen Was sind Stammzellen? Eine Stammzelle ist eine besondere Art von Zelle, die in der Lage ist, sich in alle Zelltypen des Körpers zu verwandeln. Sie spielt eine zentrale Rolle bei der Bildung und Entwicklung von Lebewesen und ist auch verantwortlich für die Erneuerung von Zellen, die nur eine begrenzte Lebensdauer haben. Sie befinden sich in geringem Ausmaß im Blut, hauptsächlich aber im Knochenmark von Rippen, Brustbein und Beckenknochen. Wieso ist Spenden so wichtig? Bei schweren Krankheiten wie Leukämie können gespendete Stammzellen lebensrettend sein. Die Chance, einen passenden Spender für einen Patienten zu finden, liegt bei etwa 1 zu 500.000. Daher ist es entscheidend, dass sich möglichst viele Menschen als Stammzellenspender registrieren lassen. Trotz der weltweit rund 30 Millionen registrierten Personen finden nur etwa 80 Prozent der Patienten einen geeigneten Spender. Quelle: Rotes Kreuz Welche Kriterien muss ich erfüllen? Für die Registrierung als Stammzellspender gelten folgende Kriterien: – Alter: Zwischen 18 und 35 Jahren

– Gewicht: Mindestens 50 kg

– Body-Mass-Index: Maximal 40

– Keine schwerwiegenden oder chronischen Erkrankungen wie Hepatitis B, HIV, rheumatische Arthritis, Morbus Basedow, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Durchblutungsstörungen, Diabetes mellitus, Epilepsie, Multiple Sklerose, Krebserkrankungen (auch wenn sie ausgeheilt sind), Gerinnungsstörungen, chronische Magen- oder Darmerkrankungen sowie Einschränkungen der Leber-, Nieren- oder Lungenfunktion Quelle: Rotes Kreuz Wie läuft die Spende ab? Es gibt zwei Methoden zur Gewinnung von Stammzellen. In der Regel werden die benötigten Stammzellen durch die periphere Spende aus dem Blut gewonnen: Periphere Stammzellspende: Bei dieser Methode werden die Stammzellen über das periphere Blut entnommen, wobei zwei Kanülen und ein Zellseparator verwendet werden. Der gesamte Prozess dauert etwa 4-6 Stunden und erfolgt ambulant, sodass der Spender nach der Spende nach Hause gehen kann. Zur Vorbereitung sind Voruntersuchungen sowie eine vier Tage andauernde Gabe eines Wachstumsfaktors erforderlich, um die Stammzellen aus dem Knochenmark ins Blut zu mobilisieren. Knochenmarkspende: Diese Methode wird nur bei etwa jeder zehnten Spende angewendet. Dabei werden die Stammzellen direkt aus dem Knochenmark des Beckenkamms durch eine Punktion entnommen. Der Spender wird während des Eingriffs, der etwa 45-60 Minuten dauert, unter Vollnarkose gesetzt, was einen Krankenhausaufenthalt mit Übernachtung erforderlich macht. Auch hier sind einige Voruntersuchungennotwendig. Quelle. ROtes Kreuz