Firmen-LKW überschlug sich: Steirer (27) verletzt

Die Feuerwehren Kirchberg an der Raab und Berndorf waren mit 26 Kräften im Einsatz.

Die Feuerwehren Kirchberg an der Raab und Berndorf waren mit 26 Kräften im Einsatz.

/ ©Freiwillige Feuerwehr Kirchberg an der Raab

Veröffentlicht am 28. August 2024, 13:27 / ©Freiwillige Feuerwehr Kirchberg an der Raab

Gegen 1 Uhr war der 27-Jährige aus dem Bezirk Südoststeiermark mit seinem Firmen-Lkw auf der L 201 in Richtung Feldbach unterwegs. Aus unbekannter Ursache kam er kurz nach der Ortsausfahrt von Kirchberg an der Raab links von der Fahrbahn ab. Danach fuhr er auf eine Böschung und prallte gegen ein Verkehrszeichen. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug mehrmals und kam anschließend auf dem Dach liegend im Straßengraben zum Stillstand. Zeugen leisteten Erste Hilfe und verständigten die Rettungskräfte.

Lenker verletzt

Nach der Erstversorgung wurde er mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus nach Feldbach eingeliefert. Die Feuerwehren Kirchberg an der Raab und Berndorf waren mit 26 Kräften im Einsatz. Die L 201 war für die Dauer der Unfallaufnahme bzw. Bergung des Fahrzeuges für etwa zwei Stunden gesperrt.