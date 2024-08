Sag „Stopp“ zu Gewalt gegen Frauen: Kostenlose Selbstverteidigungskurse

Das Frauenbüro der Stadt Villach unterstützt Maßnahmen, um das Thema „Gewalt gegen Frauen und Mädchen“ zu enttabuisieren. Deshalb werden im September kostenlose Kurse angeboten. Denn Gewalt gegen Frauen und Mädchen ist eine Menschenrechtsverletzung, für die es keine Rechtfertigung gibt. Sie passiert unabhängig von Alter, Herkunft, sozialer Schicht oder Bildungsniveau. Ihre Erscheinungsformen sind vielfältig. „Gewaltschutz ist eine öffentliche Angelegenheit und wir in Villach nehmen ihn sehr ernst. Mit dem Frauenbüro haben wir im Vorjahr Selbstverteidigungskurse angeboten, die enorm gut gebucht wurden. Diesen Weg setzen wir weiter fort“, erklärte Frauenreferentin, Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser.

Viele Initiativen gegen Gewalt

Bereits Ende September starten wieder kostenlose Selbstverteidigungskurse in Zusammenarbeit mit den Experten der „Schools of Kungfu“. „In diesen Kursen werden mit den Teilnehmerinnen die häufigsten Übergriffe besprochen und praxisnah geübt, wie man sich in solchen Situationen verhalten und notfalls verteidigen kann“, berichtete Frauenbeauftragte Alisa Herzog. Die Kurse sind nur ein Teil des umfangreichen Angebots des Frauenbüros, das sich dafür einsetzt, das Thema „Gewalt gegen Frauen“ zu enttabuisieren. Weitere Initiativen umfassen das Projekt „StoP – Stadtteile ohne Partnergewalt“ in Kooperation mit dem Verein EqualiZ, das Heimwegtelefon, Pocketcards als schnelle Infoquelle, die Wanderausstellung „Zuckerbrot und Peitsche“ sowie eine Anlaufstelle für sexualisierte Gewalt bei Großveranstaltungen.

Termine Freitag, 27. September, 17 bis 20 Uhr Samstag, 28. September, 10 bis 13 Uhr Freitag, 22. November, 17 bis 20 Uhr Samstag, 23. November, 10 bis 13 Uhr

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.08.2024 um 13:43 Uhr aktualisiert