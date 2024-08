Ein Monat bis zur Wahl: Welche Polit-Stars kommen noch?

Das Augenscheinlichste liefern bis jetzt die Genossen ab. Die SPÖ plakatiert doch allen Ernstes Landeshauptmann Peter Kaiser mit dem Kärntner Spitzenkandidaten Philipp Kucher und dem Slogan „Aus Liebe zu Kärnten“. Das Plakat würde in einem Landtagswahlkampf nicht unangenehm auffallen, in der Bewerbung fürs Parlament schon. Parteichef Andreas Babler? Fehlanzeige! Ihn gibt´s nicht auf diesem Plakat. Was wohl seine Gründe haben wird. Dafür wird Babler am 14. September in Klagenfurt beim roten Familienfest an den Gestanden des Wörthersees eine Ansprache halten. Da passt Bablers Lieblingsthema von den ach so bösen Reichen genau hin.

Nehammer wird am Samstag erwartet

Nun zu den Schwarztürkisen. Bundeskanzler Karl Nehammer wird Samstag in Kärnten erwartet, er nimmt an der Eröffnung des Bleiburger Wiesenmarktes teil. Und zwar mit allem Drum und Dran. Will heißen, im Umzug mitmarschieren und im Festzelt reden. Ob der Kanzler beim zweiten, aber größeren Wiesenmarkt, jenem in St. Veit auch dabei sein wird, ist noch unklar. Der wird nämlich am 28. September eröffnet, das ist der Tag vor der Wahl. Besser könnte es gar nicht passen.

©ÖVP Bundeskanzler Karl Nehammer wird am Samstag beim Bleiburger Wiesenmarkt erwartet.

Die Freiheitlichen

Mit einem ausgewanderten Kärntner an der Spitze wollen die Freiheitlichen siegen. Der aus Radenthein stammende Herbert Kickl bedient sich auf Plakaten sogar des Vaterunsers, um sich auf Platz 1 zu beten. „Euer Wille geschehe“ ist schon eine ziemliche Anmaßung, zumindest für viele Gläubige. Und das von der aus ihrer Geschichte eher antiklerikalen FPÖ. Ob Kickl noch einmal in Kärnten einen größeren Auftritt haben wird, weiß aber eh nur Gott. Parteiobmann Erwin Angerer zu 5 Minuten: „Aktuell ist nichts fix geplant.“

©FPÖ Der aus Radenthein stammende Herbert Kickl bedient sich auf Plakaten sogar des Vaterunsers, um sich auf Platz 1 zu beten.

Die kleineren Parteien ?

Und die kleineren Parteien? Die im Kärntner Landtagswahlkampf grandios gescheiterte Olga Voglauer mischt den grünen Bundeswahlkampf mit eher intellektuellen Slogans auf. „Wähl, als gäbe es ein Morgen“ muss Otto Normalwähler erst einmal verstehen. Dass für die Neos Kärnten ein fast unbezwingbares Pflaster ist, ist bekannt, Bierpartei & Co. werden wohl auch nicht viel reißen. Aber in einem Monat sind wir alles ohnehin gescheiter. Und was dann kommt, wissen die Sterne.