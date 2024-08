„Pass Egal Wahl“ eröffnet morgen: Eine symbolische Stimme für alle

Veröffentlicht am 28. August 2024, 13:55 / ©SOS Mitmensch

Alle, die in Österreich leben, unabhängig von der Staatsbürgerschaft, ab morgen bis zum 24. September hast du die Möglichkeit, symbolisch deine Stimme für die kandidierenden Parteien abzugeben. Auch Personen mit österreichischer Staatsbürgerschaft sind herzlich eingeladen, eine Solidaritätsstimme abzugeben.

Wahllokale werden eröffnet

Die „Pass Egal“ Nationalratswahl findet von 29. August bis 24. September an zahlreichen Standorten in allen neun Bundesländern statt.

Beispiele von Wahllokalen in Österreich Burgenland Eisenstadt, Fußgängerzone Höhe Dreifaltigkeitssäule, 13. September, 9 – 15 Uhr. Niederösterreich St. Pölten, Kremser Gasse, gegenüber St. Pöltner Bahnhof, 20. September, 12 – 16 Uhr. Oberösterreich Linz, Hauptplatz, 22. September, 17-19 Uhr Salzburg Bei Diakonie Flüchtlingsdienst, Lehener Straße 26, 16. September von 9 – 12 Uhr & 17. September 13-16 Uhr Tirol Innsbruck, Fischerhäuslweg 2, 2. – 20. September, Mo-Fr, 10 – 13 Uhr. Vorarlberg Bregenz, Römerstraße 12, 23. September, 16 – 20 Uhr. Wien Wien, 1. , Jugendinfo, Babenbergerstraße 1, 29. August – 23. September, 14:30 – 18:30 Uhr.

Großes Abschlussfest

Am letzten Wahltag findet zum Abschluss der „Pass Egal Wahl“ ein großes Demokratiefest statt. Dort gibt es ein Musik- & Kulturprogramm und die finale Möglichkeit zur Stimmabgabe. Das Fest findet am Wiener Yppenplatz von 15 bis 20 Uhr statt.

Schüler vom Wahlausschluss betroffen

Mehr als 50.000 Jugendliche, die wahlberechtigt wären, sind von der kommenden Nationalratswahl ausgeschlossen. Die Meisten von ihnen haben fast ihr ganzes Leben in Österreich verbracht. Ein Großteil von den Jugendlichen ist sogar in Österreich zur Welt gekommen. Aus diesem Grund hat SOS Mitmensch gemeinsam mit dem Institut Urban Diversity Education der Pädagogischen Hochschule Wien ein Konzept zur Durchführung von „Pass Egal Wahlen“ an Schulen entwickelt. Damit wird der große Anteil jener Schüler berücksichtigt, die mit ihrem 16. Geburtstag nicht das Wahlrecht erhalten. Schulen werden dabei begleitet, die Simulation einer demokratischen Wahl durchzuführen und sich dabei kontrovers mit dem Wahlausschluss auseinanderzusetzen.

Fester Bestandteil in den Schulen

Dieses Projekt soll nicht nur die politische Bildung fördern, sondern soll die nicht-wahlberechtigten Schüler ermutigen und gleichzeitig die Schüler mit österreichischer Staatsbürgerschaft zu solidarischen Handlungen bewegen. Die „Pass Egal Wahl“ soll in Zukunft fester Bestandteil der politischen Bildung an Schulen werden und wird von SOS Mitmensch im Rahmen der Nationalratswahlen 2024 wieder bundesweit organisiert.