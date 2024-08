2,5 Millionen-Pleite für Villacher IT-Firma

Veröffentlicht am 28. August 2024, 14:51 / ©h_lunke/ #37156833 /stock.adobe.com

Am Landesgericht Klagenfurt wurde über die Digital Fastlane DF GmbH, welche am Hans-Gasser-Platz in Villach situiert ist, ein Konkursverfahren eröffnet, heißt es seitens des KSV. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung, dem Ein- und Verkauf von EDV-Programmen, sowie dem Ein- und Verkauf von Beratungsleistungen jeglicher Art über E-Commerce, heißt es weiter.

Keine Dienstnehmer betroffen

Laut des Kreditschutzverbandes von 1870 (KSV) sind von der Insolvenz keine Dienstnehmer betroffen. Die Passiva belaufen sich auf rund 2.475.000 Euro, heißt es weiter. 14 Gläubiger seien von der Insolvenz betroffen. Ein genauer Aktivstatus soll derzeit noch nicht vorliegen. Der KSV informiert weiter darüber, dass Gläubigerforderungen bis zum 30. September angemeldet werden können. Als Insolvenzverwalter wurde Dr. Rudolf Denzel bestellt, so der KSV abschließend.