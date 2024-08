Kärntner Privatbrauerei investiert zwei Millionen in neue Abfüllanlage

Eine Zeitenwende wird bei Wimitzbräu eingeläutet. Die Privatbrauerei in der Gemeinde Frauenstein stellt ab Oktober 2024 sein gesamtes Bierflaschensortiment nach strengen Nachhaltigkeitsprinzipien auf Mehrweg um. Zu dieser 180-Grad-Wende gehört auch eine kräftige Investition von rund zwei Millionen Euro.

Moderne Mehrwegflaschen-Abfüllanlage im Wimitztal

Eine moderne und energiesparende Mehrwegflaschen-Abfüllanlage sowie eine neue Halle für Fertigware und Kommissionierung werden errichtet. Der gesamte Vollgut- und Lagerbereich wird in das neu gebaute Gebäude verlagert. „Die Bauarbeiten laufen im Zeitplan. Das ist auch dringend notwendig. Denn die Anlieferung der neuen Flaschen-Waschmaschine steht bald an und dafür wird in der Brauerei Platz geschaffen. Ende September beginnt der Einbau der neuen Anlagen, Anfang Oktober soll die neue Mehrweg-Flaschenabfüllung starten“, erklärt Wimitzbräu-Geschäftsführer Josef Habich.

©5 Minuten Am Foto: Wimitzbräu-Geschäftsführer Josef Habich

Neue Abwasserreinigungsanlage errichtet

Seinerzeit wurde Wimitz als Standort ausschließlich wegen des Brauwassers gewählt. Dabei wurde in Kauf genommen, im abgeschiedenen Graben nördlich von St. Veit keine öffentliche Wasserver- und Abwasserentsorgung zur Verfügung zu haben. Die Brauerei arbeitet mit eigenem Bergquellwasser aus der Lemisch-Quelle, versorgt die Häuser rund um die Brauerei mit Trinkwasser und muss für die Abwasserreinigung selbst Sorge tragen. Im Zuge der Mehrweg-Umstellung investiert die Brauerei deshalb auch in die Erhöhung der Wasserspeichermengen und hat über den Sommer eine neue Abwasserreinigungsanlage errichtet. „Einfach ist so eine Umstellung unter diesen Gegebenheiten nicht. Unser Denken beginnt mit der Wasserversorgungssicherheit für die umliegenden Haushalte und endet mit der Einleitung des gereinigten Abwassers in die Wimitz“, so Habich abschließend.

Pfandflaschen bekommen neuen Look

Auch optisch sollen die Pfandflaschen ein neues Erscheinungsbild haben. Ein grüner Fingerabdruck mit der Inschrift „100 Prozent NATURBIER“ auf den neuen Etiketten der Brauerei symbolisiert neben der geprüften biologischen Bierqualität der Biere den sorgsamen und nachhaltigen Umgang mit den Ressourcen und den Verzicht auf Mikroplastik. Erste Abfüllchargen werden Anfang Oktober in die neuen Einheitsgebinde gefüllt und nach und nach in den Markt gebracht. „Die neue Abfüllung ist ein weiterer großer Meilenstein in unserer Gesamtstrategie, die von unseren Kunden sowie unseren Partnerinnen im Kärntner Lebensmitteleinzelhandel unterstützt wird. Gemeinsam leisten wir so einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz“, betont Habich abschließend.





