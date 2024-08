Nach Mordversuch in Wien: Obdachloser stellt sich der Polizei

Der Tatverdächtige beim Mordversuch in Wien hat sich der Polizei gestellt.

Veröffentlicht am 28. August 2024, 16:03 / ©5 Minuten

Am 29. Juli ist es im Sigmund Freud Park zu einem Streit zwischen zwei obdachlosen Männern gekommen. Ein 53-jähriger Mann wurde dabei lebensgefährlich verletzt, der Tatverdächtige war geflohen. Nach dem Mann wurde in weiterer Folge gefahndet.

Verdächtiger wird in Justizanstalt gebracht

Nachdem die Polizei mittels Lichtbildern nach dem Verdächtigen fahndete und so auch die Bevölkerung in die Suche mit einbezog, hat sich der 59-jährige Österreicher nun selbstständig bei der Polizeiinspektion Wien-Leopoldstadt gestellt. Wie die Polizei berichtet, äußert er sich nicht zu den Tatvorwürfen. Der 59-Jährige wird nun in eine Justizanstalt gebracht.